Инфекционист Никифоров развеял популярные мифы о клещах

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Клещ не летает, поэтому не может спланировать за шиворот. Об этом и других популярных мифах об этих насекомых рассказал завкафедрой инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, профессор Владимир Никифоров в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По данным эксперта, он никогда не поднимается выше "метра с кепкой". Клещи, как правило, сидят в траве или в кустах, но цепляются за одежду, когда человек проходит рядом. После этого они ползут вверх.

"Клещ не кусает – клещ присасывается", – подчеркнул он.

Также Никифоров уверен, что ничего из ряда вон выходящего не происходит. Так специалист прокомментировал информацию о якобы раннем нашествии членистоногих. Эксперт напомнил, что они всегда просыпаются, как только оттаивает земля.



Он указал, что клещи переносят много заболеваний, но если говорить о Москве и Подмосковье, то единственная серьезная опасность – это клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма. При этом Никифоров опроверг информацию, что в столичном регионе есть клещевой энцефалит.

По его словам, пострадавшему от членистоногого можно попробовать выдернуть клеща самостоятельно, однако в ране может остаться головка. Он напомнил, что в Сети продается множество различных устройств для вытаскивания клещей. Однако в таком случае не нужно заливать его маслом, иначе ничего не выйдет.

"Если до поликлиники как до Луны на паровозе, то это нужно сделать самому", – указал профессор.

Ранее в местном Роспотребнадзоре рассказали, что на территории Московской области по состоянию на 11 апреля зарегистрировано 85 случаев укусов клещей. За этот период было зафиксировано 24 случая болезни Лайма, но случаев заболевания вирусным энцефалитом не зарегистрировано.

