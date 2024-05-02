Роспотребнадзор предупредил о клещах в некоторых парках Москвы

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Случаи присасывания клещей зафиксировали в нескольких парках в Москве, в числе которых Тушинский, "Крылатские холмы" и "Сокольники". Об этом столичное управление Роспотребнадзора сообщило на своем сайте.

По информации ведомства, за 18-ю неделю этого года в московские медорганизации обращались жители, которых кусали клещи в основном при выезде за пределы столичного региона и на территорию Подмосковья. В Москве случаи присасывания кровососущих паразитов также были зарегистрированы при посещении Измайловского, Ботанического парков, лесопарка "Лосиный остров" и лесопарковых зон в Зеленограде и ТиНАО.

В Роспотребнадзоре жителям рекомендовали гулять в парках и лесопарках по специально выделенным пешеходным зонам и обрабатывать открытые участки тела и одежду репеллентами. С начала сезона, по данным ведомства, от клещей уже обработано более четырех тысяч гектаров территорий, что вдвое превышает прошлогодний показатель.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что новые вирусы, которые обнаружили в комарах и клещах, по предварительной оценке, не несут рисков. В данный момент они тщательно изучаются, добавили там.

До этого глава ведомства Анна Попова заявила, что в комарах на территории России нашли 47 вирусов, еще 14 – в клещах.