Роспотребнадзор не увидел риска в новых вирусах, обнаруженных в комарах и клещах

Фото: depositphotos/ZanozaRu

Новые вирусы, ранее обнаруженные в комарах и клещах, по предварительной оценке, не несут рисков. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре.

"В настоящее время в научно-исследовательских организациях Роспотребнадзора они тщательно изучаются", – сообщили в ведомстве.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова информировала, что в комарах в РФ обнаружили 47 вирусов. Еще 14 было найдено в клещах.

Ранее инфекционист Владимир Никифоров рассказал, что среди заболеваний, которые могут переносить комары, есть малярия. Ее разносят комары анофелесы, отметил он.

