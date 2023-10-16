Ученые Италии заявили о высокой активности комаров, способных переносить опасные болезни

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Итальянские ученые обнаружили аномально высокую активность опасных комаров, сообщила газета Corriere della Sera.

Появление большого числа насекомых, способных переносить смертельно опасные заболевания, связывают с аномально теплой погодой, что установилась на полуострове в октябре.

Прежде всего специалисты опасаются распространения тигровых комаров, впервые обнаруженных на Апеннинах в 1990 году. Ученые сообщили, что их количество выросло на 30%. При этом присутствие комаров связано не с осадками, а с температурой, уточнили эксперты.

Из-за высокой активности кровососущих насекомых власти некоторых городов Италии приняли меры по дезинсекции. Специалисты считают, что комары, особенно тигровые, способны переносить некоторые смертельно опасные заболевания вроде лихорадки денге, вируса Зика и лихорадки чикунгунья.

Ранее о возможном распространении лихорадки денге на юге США, в Южной Европе и районах Африки до конца 2030 года сообщил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Джереми Фаррар. Это случится из-за потепления климата, создающего благоприятные условия для размножения комаров.

В Индии опубликовали статистику заболеваемости лихорадкой денге