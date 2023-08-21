Эксперт предупредил, что комары могут стать переносчиками опасных инфекций в РФ

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В связи с резким потеплением в РФ комары могут стать переносчиками опасных заболеваний, что станет причиной вспышек инфекционных недугов. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимира Никифорова.

Он отметил, что раньше погода в стране не способствовала этому, однако на данный момент климат постепенно меняется. Повышение температуры может стать причиной активации некоторых возбудителей. В частности, малярии и лихорадки денге.

"У нас есть комары анофелесы, которые разносят малярию. В частности, в России они могут заселить подвалы, где льется теплая вода. Так вот, чтобы малярия начала распространяться, должен приехать больной, например, из одной из африканских стран и попасть в дом, в подвале которого размножаются эти комары", – пояснил он.

В этой связи под угрозой могут оказаться все жители этого здания, уточнил эксперт. Вместе с этим Никифоров подчеркнул опасность лихорадки денге. Раньше в РФ ее не было, однако в южных регионах она может закрепиться.

Профессор сообщил, что граждане могут привезти этот недуг после отдыха в теплых государствах, например Кубы или Таиланда. При этом опасность для жизни данная инфекция представляет только при повторном заражении. После этого у человека может развиться геморрагическая форма лихорадки денге, токсико-инфекционный шок.

Как сообщает CNN, международная группа исследователей смоделировала последствия ситуации взаимодействия между древним вирусом и современными бактериями. Ученые пришли к выводу, что оставшиеся в вечной мерзлоте патогены способны представлять серьезную угрозу для жизни на планете.

Выяснилось, что таяние льдов в Арктике может стать причиной высвобождения древних возбудителей заболеваний. Ученые назвали указанные микроорганизмы "путешествующими во времени патогенами". Вместе с этим исследователи не утверждают, что значительная часть человечества может погибнуть в результате вспышки какой-либо древней болезни.

Однако, считают они, помимо глобального потепления, добавляется еще одно беспокойство для людей. Стало известно, что у современного человека и животных нет механизмов защиты от болезней, чьи возбудители могут располагаться в вечной мерзлоте. Биологи предупредили, что после ее таяния высвобождаются миллиарды вирусов и клеток. Они даже могут ожить, несмотря на десятки тысяч лет нахождения во льду.

Ранее Роспотребнадзор информировал, что лихорадка Западного Нила передается через укус кровососущего комара и редко – клеща. В этой связи главной профилактикой недуга является избегание укусов насекомых. Ведомство рекомендовало отдать предпочтение отдыху с местом, где меньше комаров.

Несколько тысяч случаев заражения лихорадкой денге зафиксировали в Таиланде за неделю