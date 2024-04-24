Попова: 47 новых вирусов обнаружили в комарах на территории РФ

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Роспотребнадзор выявил 47 новых вирусов, которые переносят комары на территории страны. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

Она рассказала, что ранее никто не изучал вирусный пейзаж в РФ. Подобный анализ является обязательным в рамках проекта "Санитарный щит".

"Это на сегодняшний день уже дает обнаружение 47 новых вирусов в комарах, 14 – в клещах. Мы готовимся к тому, чтобы увидеть все, что может нанести вред", – цитирует Попову ТАСС.

Глава ведомства также добавила, что сейчас для национального каталога оцифрованы все имеющиеся патогены. До конца года его планируют пополнить до 40 тысяч штаммов, что позволит превзойти коллекцию США.

Ранее Попова заявила, что нестабильная эпидемиологическая обстановка в мире предполагает высокий риск появления нового высокопатогенного вируса гриппа. Она напомнила, что с начала 2024 года в Великобритании, Вьетнаме, Испании, Китае и США зафиксировали случаи заражения людей вирусами гриппа птиц. В 2023 году в 25 странах мира было выявлено более полумиллиона заболевших холерой.

