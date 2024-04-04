04 апреля, 16:47Общество
Роспотребнадзор назвал варианты появления "болезни Х"
Фото: 123RF/dragoscondrea
"Болезнь Х" может быть старым вирусом, который мутировал и приобрел новые свойства, либо вирусом, который перешел от животного к человеку, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, "болезнь Х" также может относиться к новым инфекциям или вирусам, преодолевшим межвидовой барьер.
"В первую очередь мы должны его тестировать", – сообщила глава ведомства телеканалу НТВ.
Попова отметила, что в Роспотребнадзоре сейчас просчитывают различные сценарии возникновения заболевания. Для этого работает система референс-центров, биологического надзора и мобильные лаборатории.
Ранее закон об ответственности за провоз в РФ патогенов внесли в ГД. Гражданам будет грозить лишение свободы на срок до 12 лет за провоз вирусов, микроорганизмов, токсинов и биоагентов, полученных в результате генетических манипуляций и биосинтеза.
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