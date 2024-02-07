Онищенко назвал разговоры о "болезни Х" анекдотом

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"Болезни Х" не существует, так как это всего лишь формула речи. Об этом сообщил академик РАН и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко, назвав разговоры вокруг этой инфекции анекдотом, передает РИА Новости.

"За окном такая жизнь идет интересная, столько много событий, а вы эти анекдоты собираете про "болезнь Х", – подчеркнул он.

По его словам, на данный момент в мире происходит межвидовое противостояние, из-за которого иногда появляются пандемии. Однако эксперт предупредил, что эти заболевания были и также продолжат возникать в будущем. Онищенко также предположил, что в скором времени наступит пандемия гриппа, коронавируса или оспы.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что "болезнь Х" является лишь гипотетической угрозой, однако система здравоохранения РФ готова к ней, так как научилась быстро адаптироваться за время пандемии коронавируса.



Глава Минздрава Мурашко заявил, что Россия готова бороться с "болезнью Х"