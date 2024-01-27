Мурашко заявил, что система здравоохранения РФ готова к гипотетической "болезни Х"

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"Болезнь Х" является лишь гипотетической угрозой, но система здравоохранения РФ готова и к ней, так как научилась быстро адаптироваться за время пандемии коронавируса. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Система здравоохранения научилась быстро адаптироваться. Ряд реализуемых на сегодняшний день программ, которые позволяют в том числе укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, говорят о том, что возможности есть", – приводит его слова РИА Новости.

Министр подтвердил, что "болезнь X" является лишь гипотетической угрозой. Однако он подчеркнул, что всегда нужно быть готовыми к более серьезным вспышкам заболеваемости и различным ситуациям. По его словам, в России для этого принимаются все необходимые меры.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус в рамках ВЭФ в Давосе заявил, что термин "болезнь X" обозначает любое неизученное заболевание.

Ранее в ВОЗ заявляли, что первым "патогеном Х" необходимо признать коронавирус, вызвавший пандемию. Там также обращали внимание, что за первой пандемией последуют и другие.

Отмечается, что с учетом стремительно растущей устойчивости бактерий к антибиотикам, не исключено, что следующей "болезнью Х" окажется бактериальная инфекция, в том числе из числа уже известных человечеству.



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