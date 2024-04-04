Депутат Пискарев внес в ГД закон об ответственности за провоз в РФ патогенов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Законопроект об ужесточении ответственности за провоз в Россию патогенов внесли в Госдуму. Об этом заявил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев в своем телеграм-канале.

Предполагается, что за провоз вирусов, микроорганизмов, токсинов и биоагентов, полученных в результате генетических манипуляций и биосинтеза, гражданам будет грозить лишение свободы на срок до 12 лет. Тем, кто нарушил правила безопасности при обращении с патогенными биологическими организмами, может грозить до 8 лет тюрьмы.

Ранее Пискарев рассказывал, что законодательная инициатива была разработана им вместе с его коллегами. Он указывал, что у парламентариев стоит задача максимально обезопасить российских граждан.

В частности, подчеркивал депутат, США уже проводят вблизи российских границ разработку биооружия и опасные испытания на людях.