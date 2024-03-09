09 марта, 20:19Общество
В Роспотребнадзоре заявили о высокой готовности в РФ к новым вирусам и инфекциям
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Готовность к новым вирусам и инфекциям находится на высоком уровне в России, специалисты разрабатывают вакцины и системы тестирования. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Там отметили, что работники ведомства сотрудничают с представителями других государств, чтобы оперативно распознавать новые угрозы и реагировать на них. По информации Роспотребназдора, каждый год "болезнь Х" обсуждается научным сообществом на площадках форумов, конгрессов и конференций.
В сообщении говорится, что в России функционирует система противодействия инфекциям "Санитарный щит", расширяется сеть центров ПЦР, разработаны высокотехнологичные российские тест-системы. Более того, на пунктах пропуска через границу действует санитарно-карантинный контроль и АИС "Периметр".
В пресс-службе уточнили, что термин "болезнь Х" существует давно и подразумевает абстрактное заболевание, вызванное неизвестным патогеном, сроки появления которого неизвестны.
О готовности отечественной системы здравоохранения к гипотетической "болезни Х" ранее заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, в стране реализуется ряд программ, которые позволяют укрепить диагностическую базу и сформировать быструю разработку систем тестирования.
Глава Минздрава Мурашко заявил, что Россия готова бороться с "болезнью Х"
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