В Роспотребнадзоре заявили о высокой готовности в РФ к новым вирусам и инфекциям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Готовность к новым вирусам и инфекциям находится на высоком уровне в России, специалисты разрабатывают вакцины и системы тестирования. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Там отметили, что работники ведомства сотрудничают с представителями других государств, чтобы оперативно распознавать новые угрозы и реагировать на них. По информации Роспотребназдора, каждый год "болезнь Х" обсуждается научным сообществом на площадках форумов, конгрессов и конференций.

В сообщении говорится, что в России функционирует система противодействия инфекциям "Санитарный щит", расширяется сеть центров ПЦР, разработаны высокотехнологичные российские тест-системы. Более того, на пунктах пропуска через границу действует санитарно-карантинный контроль и АИС "Периметр".

В пресс-службе уточнили, что термин "болезнь Х" существует давно и подразумевает абстрактное заболевание, вызванное неизвестным патогеном, сроки появления которого неизвестны.

О готовности отечественной системы здравоохранения к гипотетической "болезни Х" ранее заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, в стране реализуется ряд программ, которые позволяют укрепить диагностическую базу и сформировать быструю разработку систем тестирования.

Глава Минздрава Мурашко заявил, что Россия готова бороться с "болезнью Х"