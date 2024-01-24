Эпидемиолог рассказал, какие вирусы могут стать "болезнью Х"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новая разновидность коронавируса и птичий грипп могут стать "болезнью Х", которая способна погубить миллионы человек, а новую пандемию могут вызвать искусственно разработанные вирусы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на вирусолога и профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна.

По его словам, возбудители болезней, о которых уже есть сведения, в том числе коронавирус и грипп, могут спровоцировать новую пандемию. Однако, по его словам, у людей уже есть иммунитет к вирусам, поэтому к катастрофе это не приведет.

При этом специалист предупредил людей об угрозе появления новых вирусов. Так, он предрек возникновение коронавируса нового типа, а также вирусов гриппа птиц.

"Коронавирусов много, и мы на себе не испытали действие многих из коронавирусов, которые нам сейчас даже неизвестны. Очень подозрительная группа вирусов – это вирусы гриппа птиц", – подчеркнул Альтштейн, добавив, что на данный момент известно о некоторых птичьих вирусах, ставших человеческими, при этом также могут появиться новые возбудители инфекции.

Кроме того, эксперт заявил, что новая пандемия может возникнуть в связи с искусственно сформированными вирусами, которые якобы создают в качестве биологического оружия. Однако он считает, что никто не воспользуется такимметодом.

"Я думаю, нужно быть совсем уж полным идиотом, чтобы использовать такое оружие. Скорее всего, этого делать никто не будет, потому что у нас есть ядерные бомбы – этого вполне хватит, чтобы погубить человечество", – уточнил Альтштейн.

Более того, специалист исключил те версии экспертов, которые предполагают, что с помощью болезней природа пытается решить проблему с перенаселенностью планеты.

"Не нужно придумывать, просто меняются условия", – предупредил вирусолог, добавив, что все инфекции человечество никогда не победит.

Доктор биологических наук Петр Чумаков ранее спрогнозировал падение заболеваемости гриппом и COVID-19 в России в феврале. Он отметил, что нынешний рост числа больных – обычное явление. Это происходит каждый сезон, после чего число случаев снижается.



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