ВОЗ призвала носить маски из-за роста случаев заболевания коронавирусом

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Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус рекомендовал всем надеть маски и делать прививку от коронавируса в связи с ростом числа случаев заболевания в течение нескольких недель во многих государствах. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

"Число респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами, растет во многих странах в течение нескольких недель, и ожидается, что это продолжится после недавних праздников", – поделился он.

На этом фоне Гебрейесус призвал людей делать тесты на COVID-19, а также обращаться за медицинской помощью, если потребуется.

При этом заболеваемость коронавирусом в России за последнюю неделю уменьшилась на 28,6%. Как уточнили в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19, показатель распространения инфекции за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 37,68% и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 28,6%.

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