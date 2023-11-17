Попова заявила, что вирус может жить в организме и после ковида

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Врачи считают, что коронавирус после выздоровления человека может не покинуть организм, а продолжить наносить вред, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РБК.

"Сегодня ученые пока еще спорят, но уже преимущественно согласились с тем, что вирус окончательно может и не покинуть организм. Он может там жить, персистировать и вредить", – отметила она.

По словам руководителя ведомства, вирус может жить в разных тканях организма человека и поражать нервную ткань и сосуды. Она подчеркнула, что коронавирус "очень явно" воздействует на эндотелий сосудов, а также негативно влияет на иммунитет.

"Даже когда люди болели легко – все равно это воздействие остается", – указала Попова.

Ранее она сообщала, что в России не планируют вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса. На территории РФ уровень госпитализаций, тяжелых форм заболеваний и пневмонии невысокий, указывала она.

Поэтому на данный момент нет оснований принимать дополнительные меры. Попова призвала россиян носить маски, следить за чистотой рук, помещений и гаджетов.



До этого Всемирная организация здравоохранения обновила свои рекомендации по лечению коронавируса, в которых перестала относить лиц старше 65 лет к группе высокого риска.

В Роспотребнадзоре заявили, что не планируют вводить ограничения из-за COVID-19