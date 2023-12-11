Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным составом

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Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину против коронавируса "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом. Об этом заявили в пресс-службе министерства.

"Состав был обновлен по заданию Минздрава России подведомственным министерству НИЦЭМ имени Гамалеи", – сказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в Минздраве, новый состав вакцины уже прошел клинические испытания и показал высокую безопасность и низкую частоту появления значимых побочных эффектов.

Сейчас первые партии "Спутника Лайт" проходят государственный контроль качества в лабораториях Росздравнадзора, подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что сам факт регистрации даст возможность ввести вакцину в гражданский оборот, начав поставки по всем регионам России.

О завершении испытаний обновленного препарата в ноябре сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, вакцина может поступить в оборот уже в первой декаде декабря.

10 декабря стало известно, что Минздрав России согласовал обновление состава вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт". Об этом рассказывал Гинцбург.

Клинические испытания обновленной вакцины "Спутник Лайт" завершились в столице