Китайские ученые доказали, что тараканы и сколопендры лечат инфаркт

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Китайский традиционный препарат на основе сколопендр, тараканов, иных насекомых и экзотических растений помогает при инфаркте не хуже современных лекарств, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Доказательство эффективности препарата признали западные кардиологи. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA).

По данным СМИ, в состав препарат Tongxinluo, кроме вышеперечисленных насекомых, входят скорпион, пиявка, личинки цикады, женьшень, корень красного пиона, древесина душистого палисандра и белого сандала, семена зизифуса колючего и борнеол. Это лекарственное средство выпускается в капсулах.

"Китайский порошок испытывался по стандартам доказательной медицины. 3 777 китайцев с инфарктом миокарда разделили на две группы. В каждой их лечили по стандартам западной медицины, чаще всего делали стентирование и назначали обычные при этом лекарства. А дополнительно одна половина пациентов принимала Tongxinluo, а другая – имитирующую его пустышку. Не только сами больные не знали, что пьют – лекарство или плацебо, но и врачи не догадывались о том, что дают им. Это называется двойным слепым методом. Он позволяет объективно оценить эффективность лекарств", – отмечается в сообщении.

Исследование начиналось с момента острого инфаркта и продолжалось год. Первую оценку давали через 30 дней. У пациентов проверяли защитный эффект лекарства на короткой дистанции. Вторую оценку эффективности препарата давали через год. Эксперты проверяли, был ли у того или иного пациента повторный инфаркт миокарда, а также была ли необходимость в проведении новой операции на сосудах сердца. Также специалисты фиксировали мозговой инсульт или смерть пациентов.

Согласно результатам исследования, у принимавших Tongxinluo через 30 дней появились сердечно-сосудистые осложнения у 64 пациентов, через год – у 100 пациентов. Кроме того, в итоге умерли 85 лечившихся препаратом Tongxinluo. Получившие плацебо 99 человек через 30 дней приобрели сердечно-сосудистые осложнения, а через год число таких людей достигло 157. Также умерли через год 116 человек.

Почти по всем параметрам лечение препаратом Tongxinluo эффективнее примерно на 30%. Эксперты считают это хорошим результатом. Согласно выводу исследования, у пациентов с инфарктом миокарда, принимавших Tongxinluo в качестве доптерапии к обычном лечению, улучшилось состояние и выживаемость после инфаркта.

Западные эксперты приняли результаты исследования восточных специалистов, но не приняли сам препарат. Доктор медицины и редактор JAMA Грегори Курфман заявил, что в Tongxinluo нет известных активных составляющих, от которых можно было бы ожидать благоприятного влияния при сердечно-сосудистых заболеваниях.

"Если дальнейшие исследования смогут успешно выделить конкретный компонент Tongxinluo, обладающий полезной сердечно-сосудистой активностью при инфаркте миокарда, это также станет важным достижением, полученным благодаря традиционной китайской медицине. Пока это не сделают, скептицизм будет сохраняться", – добавил доктор.

В СМИ добавили, что в 2015 году фармаколог и специалист по народной китайской медицине Ту Юю получила Нобелевскую премию. В 1979 году врач открыла артемизинин, который до сих пор является лучшим средством от малярии. История создания этого препарата начинается с 1969 года, когда она руководила закрытым "проектом 523". В рамках данного проекта велись поиски лекарства от малярии для помощи вьетнамцам, воевавшим с США.

Ту Юю изучила старинные трактаты по китайской медицине. Она проанализировала порядка двух тысяч рецептов, каждый из которых был сделан по принципу Tongxinluo. На основе рецептов подготовили 380 экстрактов. В результате из полыни был выделен артемизинин. Основой для этой находки оказался рецепт, известный с 340 года до нашей эры. Далее фармаколог усовершенствовала артемизинин и наладила его синтез. Однако пока не ясно, повторится ли история с препаратом Tongxinluo.

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