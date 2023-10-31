Ученые нашли необычный способ предотвратить заражение коронавирусом

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Ученые университета Цукуба доказали, что некоторые меры предосторожности могут уменьшить вероятность заражения коронавирусом. Так, необходимо задержать дыхание на пять секунд после нахождения рядом с зараженным человеком, а также стоять от него с ветреной стороны и быть на дистанции с ним на уровне метра. Об этом сообщает Mainichi.

Такой вывод ученые смогли сделать, определив, что вирус передается в основном аэрозольным способом. Для подтверждения своих догадок они провели исследование, включающее передвижение манекена с устройством, создающим аэрозольные частицы в ситуациях ходьбы (5 километров в час), бега трусцой (10) и спринтерского бега (20).

В результате оказалось, что самая большая концентрация частиц была в первые пять секунд, а после резко снижалась. Ученые также отметили: чем больше скорость движения, тем меньше аэрозольных частиц в момент пика концентрации.

"Мы определили, что соблюдение мер безопасности в течение пяти секунд существенно снижает риск инфицирования", – заявил один из авторов исследования, профессор Такеши Асаи.

Ранее Минздрав РФ скорректировал рекомендации для врачей по диагностике, лечению и профилактике COVID-19. Теперь для лечения коронавирусной инфекции рекомендуется применение 13 препаратов. Уточняется, что наибольшую опасность для окружающих представляет больной человек в первые дни болезни и в конце инкубационного периода.

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