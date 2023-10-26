Минздрав РФ скорректировал рекомендации по профилактике и лечению COVID-19

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Минздрав РФ скорректировал рекомендации для врачей по диагностике, лечению и профилактике COVID-19. Обновленную информацию отправили во все медучреждения. Документ опубликован на сайте министерства.

Теперь для лечения коронавирусной инфекции рекомендуется применение 13 препаратов. Уточняется, что наибольшую опасность для окружающих представляет больной человек в первые дни болезни и в конце инкубационного периода.

В документе подчеркнули, что к приоритетным группам по вакцинации против коронавируса относятся пациенты с иммунодефицитом, пациенты с онкологическими заболеваниями, которые получают лучевую терапию, химиотерапию, таргетную терапию или иммунотерапию.

Также указаны пациенты, принимающие лекарственные препараты, ослабляющие иммунитет, перенесшие трансплантации органов или костного мозга, люди с ожирением, сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями легких и почек, с сахарным диабетом.

Между тем заболеваемость коронавирусом на территории России за минувшую неделю увеличилась на 20,1%. По данным медиков, число госпитализаций возросло на 14,3%. Увеличение количества госпитализаций зафиксировали в 51 субъекте РФ, заболеваемость выросла в 72 регионах.

Ранее стало известно, что в Москве сократилась заболеваемость гриппом и ОРВИ за прошлую неделю в сравнении с предыдущей. Однако в то же время она незначительно превысила показатели аналогичного периода 2022 года.

Заболеваемость коронавирусом в РФ увеличилась на 20% за неделю