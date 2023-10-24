24 октября, 11:20Общество
Заболеваемость коронавирусом в РФ выросла на 20,1%
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Заболеваемость коронавирусом на территории России за минувшую неделю увеличилась на 20,1%, рассказали в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
По данным медиков, число госпитализаций возросло на 14,3%. Увеличение количества госпитализаций зафиксировали в 51 субъекте РФ, заболеваемость выросла в 72 регионах.
За неделю выздоровели 15 722 человека. Это на 0,9% меньше, чем неделей ранее. 50 человек умерли. В общей сложности с начала пандемии в РФ выявили 23 098 734 случая заражения коронавирусом. 22 530 039 человек выздоровели, 400 195 – умерли.
Днем ранее стало известно, что в Москве сократилась заболеваемость гриппом и ОРВИ за прошлую неделю в сравнении с предыдущей. Однако в то же время она незначительно превысила показатели аналогичного периода 2022 года.
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