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19 октября, 21:04

Общество

ВОЗ рекомендовала вакцинироваться как от коронавируса, так и от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рекомендовал гражданам всех стран вакцинироваться как от коронавируса, так и от гриппа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы организации, в мире наблюдается рост госпитализаций и смертности от COVID-19. В Северном полушарии Земли отмечается приближение сезона гриппа.

"Одновременная циркуляция гриппа, RSV (респираторно-синцитиального вируса. – Прим. ред.) и COVID-19 может вызвать существенные сбои систем здравоохранения", – сообщил он.

На фоне сложившейся ситуации ВОЗ призвала привиться от коронавируса и гриппа, особенно находящимся в группах риска.

До этого стало известно, что прививку от гриппа в Москве получили 35% населения, или 3 920 030 человек. Порядка 738,3 тысячи привившихся из числа – дети.

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Сюжет: Коронавирус
общество
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