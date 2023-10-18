Более 35% жителей Москвы привились от гриппа

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Прививку от гриппа в Москве получили более 35% населения. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"На текущий период привито 3 миллиона 920 тысяч 30 человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 738,3 тысячи привившихся – дети. Доля прошедших вакцинацию от гриппа, по данным ведомства, составляет 35,6%.

В Роспотребнадзоре обратили внимание, что вакцинация является основным и самым надежным способом защиты от гриппа.

Ранее стало известно, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась более чем на 4% за неделю. При этом заболеваемость COVID-19 в стране за последнюю неделю выросла на 6,6%.



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