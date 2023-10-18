Инфекционист не увидел объективных предпосылок к развитию тройной эпидемии в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На данный момент тройную эпидемию в России ничего не предвещает, подъем заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом бывает в стране каждый год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заведующего кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимира Никифорова.

"У нас сейчас начался новый эпидсезон, он бывает каждый год. Ничего экстраординарного в этом нет", – подчеркнул врач.

Он объяснил, что речь идет не о трех эпидемиях различных вирусов – коронавируса, ОРВИ и гриппа, – а об обычном эпидемическом сезонном подъеме заболеваемости. По его информации, заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ находится сейчас на достаточно низком уровне.

Между тем подъем заболеваемости гриппом в России действительно прогнозируется, но так случается каждый год. Поэтому в РФ идет кампания по вакцинации против гриппа, сказал Никифоров.

Ранее сообщалось, что российские медики ожидают в текущем респираторном сезоне тройную эпидемию вирусов в стране. Будет эпидемия сезонных вирусов, гриппа и COVID-19, заявила завкафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко.

В Роспотребнадзоре отмечали, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России в настоящее время стабилизируется. Доминирующую позицию в стране продолжает занимать вариант "Омикрон".

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