В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России в настоящее время стабилизируется, отметили в Роспотребнадзоре. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

"В настоящее время наблюдается стабилизация эпидемического процесса COVID-19. По итогам 40-й недели 2023 года в России всего зарегистрировано 16 048 случаев заболевания. Показатель заболеваемости составил 11,0 на 100 тысяч населения, что на 3,5% ниже, чем на предыдущей неделе", – уточнили в Роспотребнадзоре.

Специалисты обратили внимание, что к 6 октября в базу VGARus было загружено более 279 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2. Эпидемиологи отметили, что в России доминирующую позицию продолжает занимать вариант "Омикрон".

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 подтвердили снижение заболеваемости в России на 3,5% за минувшую неделю. При этом рост заболеваемости зафиксировали в 57 российских регионах, в том числе в 18 субъектах – более чем в среднем по РФ.

В больницу с коронавирусом положили 2 668 человек – на 4,4% больше, чем на прошлой неделе. Число госпитализаций выросло в 39 регионах, в 20 субъектах – более чем в среднем по стране.

С инфекцией справились 16 297 граждан (на 20,6% больше, чем за предшествующую неделю). Скончались от коронавируса 25 пациентов.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в последние две недели снижается, заметили в Роспотребнадзоре. На минувшей неделе показатель оказался на 7,7% меньше по сравнению с предыдущей. Около 99% установленных вирусов не относятся к гриппозной этиологии. В свою очередь, доля вирусов гриппа составила 1%.

Россияне активно прививаются от гриппа – свыше 32,5 миллиона человек уже прошли вакцинацию, уточнили в ведомстве.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что очередной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может достигнуть пика в ноябре. По его словам, общее снижение числа инфицированных в стране должно произойти к новогодним праздникам.

В пресс-службе столичного департамента здравоохранения отметили, что в связи с отменой пандемии коронавируса произошло снижение спроса на прививки, поэтому передача вакцин от СOVID-19 частным клиникам Москвы стала неактуальной. Поставить бесплатную прививку против коронавируса можно в пунктах вакцинации в городских поликлиниках и в ГУМе.



ВОЗ призвала к срочной вакцинации из-за угрозы COVID-19