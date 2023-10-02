Депздрав назвал неактуальной передачу вакцин от COVID-19 частным клиникам Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В связи с отменой пандемии коронавируса произошло снижение спроса на прививки. В связи с этим передача вакцин от СOVID-19 частным клиникам Москвы стала неактуальной, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Во время борьбы с эпидемией в городе были заключены договоры с частными медицинскими центрами. Эти контракты предполагали безвозмездную передачу частным клиникам вакцины против COVID-19 в целях иммунизации жителей без взимания стоимости препарата.

"Вместе с тем после отмены статуса пандемии и, как следствие, снижения спроса на вакцинацию среди граждан использование ресурсов частных клиник для вакцинации населения стало неактуальным", – указали в пресс-службе.

Поставить бесплатную прививку против коронавируса можно в пунктах вакцинации в городских поликлиниках и в ГУМ, заключили в департаменте.

Ранее СМИ писали, что в крупнейших частных клиниках невозможно пройти вакцинацию "Спутником V" или "Спутником Лайт".

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что новые варианты COVID-19 имеют некритичные изменения. При этом агрессивностью штаммы не отличаются – именно в тяжести заболевания, уточнил он.

Более 11 тыс случаев COVID-19 зафиксировали в РФ за последнюю неделю