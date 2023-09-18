Иммунолог спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России на ноябрь

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В России начался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, он может достигнуть пика в ноябре. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, рост заболеваемости COVID-19 происходит уже с конца августа – начала сентября. Насколько рано будет наблюдаться всплеск заболеваемости, будет зависеть от состояния мониторинга, в частности, от охвата населения ПЦР-тестированием.

Крючков спрогнозировал, что показатели заболеваемости коронавирусом могут достигнуть максимума в ноябре, после чего начнется их снижение.

Вместе с тем, отметил специалист, на сегодняшний день темпы распространения коронавируса относительно невысоки. С начала октября они будут значительно выше, а в декабре будет наблюдаться их постепенное снижение. Таким образом, к новогодним праздникам должно быть традиционно заметное снижение заболеваемости, добавил Крючков.

Иммунолог напомнил, что мутации COVID-19 продолжаются, в результате чего может появиться более агрессивный вариант этого заболевания. По его словам, сегодня в качестве такого варианта рассматривается "пирола" – это BA.2.86 подвариант "омикрона".

Этот вариант уже распространяется во многих странах и отличается большим количеством новых мутаций. Однако пока что нет доказательств, что он более опасен, чем предыдущие подварианты "омикрона".

В заключение Крючков напомнил, что самый надежный способ защититься от коронавируса – сделать прививку.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что эпидемиологическая обстановка в России остается стабильной. Он отметил, что определенный рост заболеваемости ОРВИ связан в том силе и с возвращением из отпусков, началом занятий в школах.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для введения масочного режима в РФ нет. Однако в учреждениях могут объявлять локальные ограничения.

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