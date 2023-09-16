В Роспотребнадзоре не увидели оснований для введения масочного режима в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Основания для введения масочного режима в РФ нет. Однако в учреждениях могут объявлять локальные ограничения, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

"Ограничительные меры, такие, как, например, масочный режим, вводить не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера, на определенный период", – отметила она.

Ведомство порекомендовало пользоваться антисептиками для рук. Это является действенной мерой профилактики, которая уменьшает риск сезонных заболеваний, указал Роспотребнадзор.

"В офисах и организациях на входах санитайзеры уже стали привычной мерой для обработки рук, их никто не убирал даже после отмены всех ограничений по COVID-19", – добавляется в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, рост заболеваемости начинается осенью из-за холодной погоды и увеличения числа контактов между людьми после отпусков и каникул.

До этого стало известно, что масочный режим и другие меры профилактики временно вводят в Доме правительства РФ. Причиной стал сезонный рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией.

Ранее Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости коронавирусом в РФ. Как отметили в ведомстве, инфекция приобретает сезонный характер. Там также объяснили, что традиционное ухудшение эпидемиологической ситуации в конце лета – начале осени вызвано массовым возвращением взрослых из отпусков и выходом детей с каникул.

В июле этого года Роспотребнадзор выпустил рекомендацию, согласно которой текущей осенью в стране необходимо обеспечить вакцинацию от гриппа по меньшей мере 60% россиян. При этом для граждан из групп риска этот показатель составляет 75%.

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