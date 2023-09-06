Вирусолог заявил, что новый вариант ковида "Пирола" вызовет рост заболеваемости в РФ

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Ученые обнаружили новый субвариант COVID-19 под названием "Пирола", который спровоцирует волну заболеваемости в РФ вместе с вариантом "Эрис". Об этом "Газете.ру" сообщил академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов.

По его словам, случаи заражения "Пиролой" уже зафиксированы в РФ.

"Он содержит много новых мутаций и, похоже, может стать родоначальником нового семейства субвариантов после "Омикрона", – рассказал вирусолог.

Сейчас выявлено, что новый субвариант COVID-19, известный в научной среде как BA.2.86, имеет до 36 мутаций, поэтому скоро он может стать новым штаммом, который будет преобладать в Европе.

По информации властей Великобритании, например, сейчас людей с положительными тестами на ковид почти в два раза больше, чем в начале августа. Поэтому там хотят вновь начать тестировать граждан на коронавирус, а также собираются возобновить вакцинацию.

Как утверждает Нетесов, "Эрис" и "Пирола" приведут к увеличению заболеваемости в России.

"У коронавируса подъем обычно бывает вызван новым вариантом. Если человек не болел последние полтора года, – он точно находится в зоне риска", – сообщил вирусолог.

Сутками ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в РФ в период с 28 августа по 3 сентября увеличилась на 31,6%. Рост был отмечен в 53 российских субъектах, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране.

Число новых случаев заболевания COVID-19 в РФ выросло на треть