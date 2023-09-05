Вирусолог заявила, что COVID-19 станет сезонным вирусом

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Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ связан с тем, что COVID-19, как и любой другой респираторный вирус, активнее распространяется в осенний период, заявила вирусолог, доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии Биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Ольга Карпова.

"Коронавирус будет сезонным вирусом, с которым мы будем жить дальше. Пока, на данный момент времени, никакой паники нет", – передает ее слова RT.

Карпова добавила, что постепенно в мире появляются новые варианты заболевания, некоторые из них могут быть более заразными, однако они не приведут к возникновению серьезных последствий, которые наблюдались при появлении штамма "Дельта".

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский отметил, что дело не в сезонности коронавируса, а в изменяющихся со временем доминирующих штаммах COVID-19.

"Те штаммы, которые появляются позже, занимают площадку, они частично уходят от тех антител, которые образовались в ответ на вакцинацию или в ответ на заражение предыдущими штаммами", – объяснил он.

По словам врача, рост заболеваемости в России напрямую зависит именно от этого. Он также добавил, что вспышки заболевания в стране пока что не наблюдается.

"Любая эпидемия идет вверх и вниз. Пока что это в пределах ожидаемого", – резюмировал Аграновский.

Ранее оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщал, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в РФ в период с 28 августа по 3 сентября выросла на 31,6%. Рост случаев заражения был отмечен в 53 субъектах страны, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране. Помимо этого, на прошлой неделе от заболевания скончались 16 человек.



Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю выросла на 30%