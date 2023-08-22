Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости коронавирусом в РФ

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Роспотребнадзор связывает рост заболеваемости коронавирусом в России с тем, что COVID-19 приобретает сезонный характер. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В осенний период возрастают риски распространения гриппа, ОРВИ и COVID-19. <...> COVID-19 все больше приобретает черты сезонной инфекции, когда в осенне-зимний период заболеваемость растет, а летом снижается", – сказали в ведомстве.

Там также объяснили, что традиционное ухудшение эпидемиологической ситуации в конце лета – начале осени вызвано массовым возвращением взрослых из отпусков и выходом детей с каникул.

Ранее во вторник, 22 августа, Оперштаб по ситуации с COVID-19 сообщал, что заболеваемость коронавирусом в РФ за неделю с 14 по 20 августа выросла на 16,1% по сравнению с показателем предшествующей недели. Ситуация по госпитализациям ухудшилась почти в 40 регионах страны.

Тем временем в Москве за неделю выявили 967 случаев заболевания COVID-19. Это на 23% больше по сравнению с предыдущей неделей. Госпитализация понадобилась 346 заболевшим, 11 пациентов скончались. Выздоровели 789 человек.



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