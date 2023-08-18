Новый вариант коронавируса со множеством мутаций обнаружили в Великобритании

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В Великобритании обнаружили новый вариант коронавируса BA.2.86, отличающийся более 30 мутациями шиповидного гена. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency).

"Мы осведомлены о том, что BA.2.86 был выявлен в Великобритании. UKHSA оценивает ситуацию и предоставит дополнительную информацию по мере развития", – заявила замглавы ведомства Мира Чанд.

На фоне ситуации с BA.2.86 Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) включила его в список "вариантов, находящихся под наблюдением".

До этого разновидность коронавируса была выявлена в Израиле, а после – в Дании и США. Сейчас наиболее часто встречающимися в мире являются варианты XBB.1.16 и EG.5. Их обнаружили в 101 и 50 странах мира соответственно.

При этом директор Института генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу считает, что вариант BA.2.86 вряд ли приведет к большому числу смертей, как штаммы "Дельта" и "Омикрон". Он также отметил, что большая часть населения Великобритании уже вакцинирована или инфицирована.

Ранее ВОЗ заявила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 63% за 28 дней. В период с 17 июля по 13 августа в мире более 1,4 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией. Порядка 2,3 тысячи человек скончались от коронавируса.



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