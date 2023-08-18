Заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 63% за 28 дней – ВОЗ

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В период с 17 июля по 13 августа в мире более 1,4 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией, более 2,3 тысячи человек умерли. Таким образом, число случаев заболевания COVID-19 в этот период увеличилось на 63% по сравнению с предыдущими 28 днями, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, сообщения о заболевших коронавирусом поступили из 104 стран.

ВОЗ отметила, что COVID-19 остается крупной угрозой, несмотря на завершение режима чрезвычайной ситуации. В связи с этим организация призвала страны поддерживать эпиднадзор, ранее предупреждение и отчетность, а также отслеживать варианты вируса, оказывать раннюю клиническую помощь и проводить бустерную вакцинацию в группах высокого риска.

Ранее сообщалось, что за неделю в России в больницу с коронавирусной инфекцией положили 972 человека. С болезнью справились 2 933 человека, скончался от коронавируса 41 пациент.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре сообщили, что нового варианта коронавирусной инфекции, который получил неофициальное название ВА.Х, в России не обнаружили.

Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прибывающих в РФ из-за рубежа