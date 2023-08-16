Роспотребнадзор сообщил, что новый вариант COVID-19 в РФ не обнаружили

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нового варианта коронавирусной инфекции, который получил неофициальное название ВА.Х, в России нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Таким заявлением ведомство прокомментировало информацию СМИ о выявлении нового варианта болезни в Дании. После данных сообщений британские ученые допустили введение новых ограничений.

14 августа Роспотребнадзор заявил, что прибывающим из-за рубежа в РФ пассажирам больше не придется проходить анкетирование о COVID-19. Также ведомство утвердило выборочное тестирование на коронавирус среди прибывших в страну. Его будут проводить только тем пассажирам, которые прибыли из стран, где надзорными органами зафиксировано ухудшение ситуации с COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что осенью в стране ожидается новый подъем заболеваемости коронавирусом. По ее словам, подобная особенность свойственна всем острыми респираторными инфекциями.

Позже в ведомстве заявили о замедлении темпов снижения заболеваемости COVID-19 в стране. Число случаев заболевания коронавирусом в РФ стало снижаться медленнее. На этом фоне Попова обязала регионы организовать иммунизацию населения.

Эксперты предупредили о возможном подъеме заболеваемости коронавирусом осенью