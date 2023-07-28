Роспотребнадзор ожидает осенью новый подъем заболеваемости коронавирусом

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Россиян предупредили о новом подъеме заболеваемости коронавирусом, который ожидается осенью. С соответствующим заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы предполагаем, что осенью, как это бывает каждый год, мы увидим подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и новой коронавирусной инфекцией", – передает ТАСС ее слова.

Ранее руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России приняли решение об обновлении вакцины от коронавируса. Сейчас же, по его словам, необходимо решить вопрос с финансированием.

До этого в РФ зарегистрировали вакцину от коронавирусной инфекции для детей 6–11 лет. Отмечается, что препарат имеет определенные противопоказания.

В частности, прививку не стоит делать тем, у кого есть гиперчувствительность к какому-либо из компонентов. Также воздержаться следует имеющим тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Вакцина не рассчитана на детей до 6 лет.



В России могут отказаться от массовой вакцинации против коронавируса