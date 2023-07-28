В Минздраве РФ заявили об испытаниях актуализированного варианта вакцины "Спутник"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вакцина "Спутник" была актуализирована для защиты против новых разновидностей COVID-19 и в настоящий момент проходит клинические испытания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

"Сегодня подготовлен уже и проходит клинические испытания новый вариант вакцины "Спутник" для ревакцинации, который сделан под новые штаммы, которые циркулируют в мире", – сказал министр.

Ранее в России зарегистрировали вакцину от коронавируса для детей 6–11 лет. Отмечается, что препарат имеет определенные противопоказания.

В частности, прививку не стоит делать тем, у кого есть гиперчувствительность к какому-либо из компонентов. Также воздержаться следует имеющим тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Вакцина не рассчитана на детей до 6 лет.

Оба компонента "Спутника V" доставили во все пункты вакцинации в Москве