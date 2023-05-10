Заммэра Москвы рассказала об экосистеме для проведения клинических исследований

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве сформировалась экосистема для проведения клинических исследований лекарственных препаратов с единым центром коммуникации, который помогает с доступом ко всей столичной медицинской инфраструктуре. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

"Фармкомпании могут выбрать центр для проведения исследований из почти 90 больниц и поликлиник, в которых работают более семи тысяч квалифицированных специалистов с сертификатами Good Clinical Practice (GCP) по 80 терапевтическим областям и по всем фазам исследований, имеющих опыт работы более 15 лет", – рассказала Ракова.

Как отметила заммэра, ключевым центром коммуникации в экосистеме является Московский центр инновационных технологий в здравоохранении. Он помогает всем звеньям работать как единый организм. В результате фармкомпании могут запускать клинические испытания в сжатые сроки, а Москва в свою очередь предоставляет организационную и финансовую поддержку.

В качестве примера слаженной работы экосистемы эксперты выделили клинические исследования вакцины "Спутник V". За 3,5 месяца Москва провела скрининг более 113 тысяч человек.

Исследование проходило на базе 22 медицинских организаций и было полностью цифровым – вся медицинская документация велась без использования бумаги в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

Кроме того, для дистанционного мониторинга состояния здоровья добровольцев было разработано мобильное приложение. За все время клинического исследования централизованная лаборатория провела около 820 тысяч исследований.

"С помощью единой цифровой платформы при согласии добровольца мы можем показывать всем нашим медорганизациям, что человек является участником клинического исследования. Это поможет врачам сделать акценты при его осмотре и при необходимости связаться с исследовательским центром", – заявила Ракова.

Отмечается, что с сентября 2022 года за помощью к столице обратились семь фармкомпаний, которые суммарно проводят 16 исследований. Для большей части проектов уже нашли исследовательские центры на базе московских больниц и поликлиник.

Ранее сообщалось, что флагманские центры больниц Москвы провели около 80 тысяч исследований с начала работы. В столице есть два центра – в городской клинической больнице Вересаева и НИИ скорой помощи Склифосовского. В них находятся почти 3,5 тысячи единиц оборудования, которые позволяют проводить сложнейшие операции и точную диагностику.

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