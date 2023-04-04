Эксперт рассказала о цифровизации здравоохранения Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Цифровизация столичного здравоохранения сильно облегчила деятельность медицинских специалистов и позволила уделить больше времени пациентам. Таким мнением поделилась исполняющая обязанности главного врача детской городской поликлиники № 110 Ирина Фоменко.

По ее словам, с февраля прошлого года больница полностью перешла на цифровое оформление документов при патронажном наблюдении новорожденных. Благодаря использованию планшетов медсестры избавились от лишней бумажной работы. Это помогло работникам сосредоточиться на наблюдении младенцев и консультировании родителей, отметила Фоменко.

"Теперь информация о состоянии здоровья малышей сразу попадает в единую цифровую систему, что ускоряет и оптимизирует работу специалистов. При этом с момента запуска в Москве было заполнено почти 350 тысяч цифровых протоколов патронажных осмотров", – поделилась Фоменко.

О том, что патронажные медсестры Москвы теперь оформляют протоколы в электронном виде, ранее рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, каждый планшет подключен к ЕМИАС, благодаря чему медсестры сразу вносят всю информацию о новорожденных в систему. Это облегчает процесс получения данных для врача-педиатра.

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