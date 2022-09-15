Ракова: в Москве больше не нужны бумажные справки о болезни ребенка для кружков и секций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Период освобождения ребенка от занятий в кружках и секциях после болезни будет отображаться в "Электронном журнале" "Московской электронной школы" (МЭШ), рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Благодаря интеграции цифровой платформы здравоохранения с "Московской электронной школой" учителя сразу видят в электронном журнале период отсутствия ребенка по болезни, включая сведения об освобождении от физкультуры. Мы двигаемся дальше – теперь родителям не нужно приносить бумажные справки № 095 в кружки и секции", – отметила она.

По словам Раковой, информация об освобождении ребенка от занятий будет доступна и специалистам культурно-досуговых, а также спортивных организаций дополнительного образования, что даст возможность сэкономить время родителей и исключить вероятность утраты документов.

Уточняется, что на портале mos.ru родители могут в режиме онлайн выбрать необходимые ребенку занятия в кружках более чем по 50 направлениям.

Ранее Ракова рассказала, что переход к цифровым справкам об отсутствии детей в школе или в саду по болезни существенно сократил число бумажных свидетельств.

Заммэра пояснила, что скоро такой документ попадает в систему "ЕМИАС.Школа". Он также доступен в электронной медкарте детей.

