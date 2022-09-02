Собянин: "Московскую электронную школу" начнут использовать во всех школах России

14:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве при создании, развитии и эксплуатации федеральной государственной информационной системы "Моя школа".
Подписантами стали мэр Москвы, министр просвещения Сергей Кравцов и глава Минцифры Максут Шадаев.
"Сегодня вместе с министерством цифрового развития, министерством просвещения мы подписываем соглашение, которое позволит наработки "Московской электронной школы", электронного дневника, электронного журнала передать полностью на федеральный уровень, помогать дальнейшим наработкам, не бросая совместной работы над тем, чтобы контент развился и дальше, был доступен для каждого региона, для каждого школьника нашей страны. Поручение президента по этому поводу даст новый толчок для улучшения качества образования", – отметил он.
По словам градоначальника, столичные власти работали над созданием "Московской электронной школы" в течение 10 лет. За данный период в МЭШ появилась запись в детсад, школу, была создана электронная библиотека с 1,7 миллиона единиц контента, а также сервисы и образовательные электронные системы.
"Это возможности взаимодействия в электронной среде между родителями, учащимися и педагогами. Это возможности создания уникальных портфолио для каждого учащегося, а с этого года – еще и для каждого педагога. Множество различных возможностей, которые есть в этой системе, начиная от электронных учебников, виртуальных лабораторий до диагностики и в будущем донастройки до персонализации образования с учетом всех способностей каждого учащегося", – подчеркнул Собянин.
В свою очередь, глава Минпросвещения РФ назвал московскую систему образования одной из лучших в мире и призвал использовать опыт столицы в других российских регионах. По словам Кравцова, интеграция МЭШ с системой "Моя школа" улучшит качество образования в субъектах России.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев уточнил, что регионы самостоятельно смогут принять решение о внедрении подобных цифровых сервисов. "Мы видим, что не все регионы имеют финансовые, технические, кадровые возможности, чтобы двигаться с одинаковой скоростью, темпом, который задает Москва", – добавил он.
Как пояснили в пресс-службе мэра, основной функционал "Моей школы" планируется ввести в эксплуатацию с начала 2023 года.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что летом 2022 года в библиотеку МЭШ загрузили больше 27,5 тысячи образовательных материалов.
По его словам, в 2021 году на платформе МЭШ был открыт сервис "Портфолио учащегося", который позволяет собирать информацию о достижениях ребенка в электронном формате.
Нововведением 2022 года на платформе МЭШ стал сервис "Планируемые результаты обучения". Кроме того, в ближайшее время образовательная платформа сможет рекомендовать родителям школьников кружки, секции и другие занятия по интересам, добавил мэр столицы.
Собянин рассказал о развитии "Московской электронной школы"
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