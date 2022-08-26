Собянин рассказал о развитии "Московской электронной школы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Летом 2022 года в библиотеку МЭШ загрузили больше 27,5 тысячи образовательных материалов. Об этом написал Сергей Собянин в своем блоге.

Кроме того, в библиотеку МЭШ недавно было загружено более 20 "Рабочих тетрадей", сообщил мэр Москвы.

"Столичное образование невозможно представить себе без "Московской электронной школы", – написал Собянин.

По его словам, в 2021 году на платформе МЭШ был открыт сервис "Портфолио учащегося", который позволяет собирать информацию о достижениях ребенка в электронном формате.

Нововведением 2022 года на платформе МЭШ стал сервис "Планируемые результаты обучения". Кроме того, в ближайшее время образовательная платформа сможет рекомендовать родителям школьников кружки, секции и другие занятия по интересам, добавил мэр столицы.

До этого Собянин заявил, что на портале mos.ru зарегистрировались более 15 миллионов человек. Учетная запись на портале мэра и правительства Москвы открывает доступ более чем к 380 онлайн-услугам. Тогда Собянин отметил, что наиболее популярными среди москвичей стали сервис МЭШ, электронная карта, а также запись на прием к врачу.

Мэр добавил, что портал продолжают совершенствовать. В 2022 году специалисты доработали дизайн, а также упростили навигацию сайта для пользователей.

