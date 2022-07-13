В сервисе "Библиотеки Москвы" появился раздел с анонсами мероприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

В сервисе "Библиотеки Москвы" пользователям стал доступен новый раздел "Афиша событий в библиотеках". В нем представлена информация об актуальных мероприятиях в читальнях и культурных центрах, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"В новом разделе уже публикуются анонсы мастер-классов, лекций, встреч с писателями, спектаклей и концертов", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

По ее словам, афиша обновляется в автоматическом режиме по мере публикаций учреждениями новых мероприятий.

Уточняется, что, кликнув на событие, появится его подробное описание, время и адрес проведения. После оплаты или регистрации билет появится в электронной почте в течение нескольких минут. Его нужно будет распечатать или показать штрихкод на смартфоне при входе в библиотеку или культурный центр.

Так, 17 июля в библиотеке № 146 на юге столицы пройдет мастер-класс художника-иллюстратора Марии Трофимовой. Она расскажет о самых популярных видах росписи стекла, обучит работе с инструментами и материалами, а также подробно объяснит процесс создания витражного рисунка.

А 23 июля в библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина пройдет тематическая экскурсия "На Разгуляе". Гостям расскажут об истории архитектурного ансамбля XVIII–XIX веков.

Ранее в онлайн-сервисе "Библиотеки Москвы" появились пуш-уведомления о статусе бронирования книг. Уточнялось, что уведомления придут сразу после регистрации в библиотеке и оформления читательского билета. Они отображаются в мобильном приложении "Госуслуги Москвы". Их отключение доступно в настройках мобильного телефона. При этом на электронную почту и в кабинет читателя в сервисе уведомления продолжат приходить.

На главной странице сервиса существует функция поиска книг, а также интерактивная карта для нахождения ближайшей библиотеки. Список доступных для бронирования книг появится после выбора нужной библиотеки.

