В сервисе "Библиотеки Москвы" появился раздел с анонсами мероприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
В сервисе "Библиотеки Москвы" пользователям стал доступен новый раздел "Афиша событий в библиотеках". В нем представлена информация об актуальных мероприятиях в читальнях и культурных центрах, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
"В новом разделе уже публикуются анонсы мастер-классов, лекций, встреч с писателями, спектаклей и концертов", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
По ее словам, афиша обновляется в автоматическом режиме по мере публикаций учреждениями новых мероприятий.
Уточняется, что, кликнув на событие, появится его подробное описание, время и адрес проведения. После оплаты или регистрации билет появится в электронной почте в течение нескольких минут. Его нужно будет распечатать или показать штрихкод на смартфоне при входе в библиотеку или культурный центр.
Так, 17 июля в библиотеке № 146 на юге столицы пройдет мастер-класс художника-иллюстратора Марии Трофимовой. Она расскажет о самых популярных видах росписи стекла, обучит работе с инструментами и материалами, а также подробно объяснит процесс создания витражного рисунка.
А 23 июля в библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина пройдет тематическая экскурсия "На Разгуляе". Гостям расскажут об истории архитектурного ансамбля XVIII–XIX веков.
Ранее в онлайн-сервисе "Библиотеки Москвы" появились пуш-уведомления о статусе бронирования книг. Уточнялось, что уведомления придут сразу после регистрации в библиотеке и оформления читательского билета. Они отображаются в мобильном приложении "Госуслуги Москвы". Их отключение доступно в настройках мобильного телефона. При этом на электронную почту и в кабинет читателя в сервисе уведомления продолжат приходить.
На главной странице сервиса существует функция поиска книг, а также интерактивная карта для нахождения ближайшей библиотеки. Список доступных для бронирования книг появится после выбора нужной библиотеки.
В столичных парках открылись летние читальни
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