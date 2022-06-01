Программа летнего досуга "КультЛето" стартовала в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стартовала общегородская программа "КультЛето", в рамках которой для горожан будут работать различные творческие и образовательные секции и кружки. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Занятия будут проходить до конца лета. Москвичам есть из чего выбрать: 150 городских культурных площадок подготовили больше тысячи интенсивов. Это занятия по живописи, музыке, актерскому мастерству, мультипликации и 3D-моделированию", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Так, в Доме культуры "Михайловское" в поселении Михайлово-Ярцевском с 6 по 10 июня пройдет курс игры на гитаре. А в КЦ имени Барто на улице Дмитрия Ульянова до 10 июня проходят занятия по мультипликации для детей от 7 до 15 лет.

Жители Зеленограда между тем в одноименном культурном центре смогут освоить 3D-печать. Всего запланировано четыре занятия, которые начнутся 14 июня. В Библиотеке-читальне имени Пушкина в Басманном районе 15–17 июня пройдут уроки изобразительного искусства, а КЦ "Меридиан" на Профсоюзной улице подготовил курс по актерскому мастерству, сценической пластике и речи, который состоится в середине июня.

Полный список кружков и секций, а также запись на них доступны на сайте "Мосразвития".

Ранее сообщалось, что парки, музеи, библиотеки, культурные центры и кинотеатры столицы подготовили более 140 культурных мероприятий, которые пройдут с 1 по 4 июня по случаю Дня защиты детей. Большинство мероприятий доступны бесплатно, на некоторые из них необходима предварительная регистрация.

