Более 100 семейных фестивалей пройдут в трех округах Москвы летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 100 семейных фестивалей пройдут в рамках программы "Мой район" в Центральном, Юго-Восточном и Северо-Западном округах столицы этим летом, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На площадках родители смогут поиграть с детьми, а любители активного отдыха – принять участие в соревнованиях. Помимо этого, запланированы зарядка со спортсменами, семейный забег и серия мастер-классов от участников конкурса "Лица района".

"Поучаствовать могут все желающие независимо от возраста и уровня подготовки", – говорится в сообщении.

Первый фестиваль состоится 1 июня, в День защиты детей, с 18:00 до 20:00 в сквере на Химкинском бульваре. Москвичей ждут семейный забег, мастер-классы и игровые зоны.

Следующий фестиваль состоится 4 июня с 11:00 до 13:00 на трех площадках:



в сквере на Штурвальной улице, владения 1–3 (СЗАО);

в Фестивальном парке на улице Сущевский Вал, дом 56 (ЦАО);

в парке имени Артема Боровика возле станции метро "Братиславская" (ЮВАО).

Полное расписание фестивалей можно найти на сайте Агентства общественных проектов.

Ранее сообщалось, что в столице с 1 по 4 июня пройдут более 140 культурных мероприятий ко Дню защиты детей. Так, парк "Усадьба Кленово" 1 июня в 11:00 организует соревнования по велосипедному вождению. Дом культуры "Стимул" представит в 12:00 концерт, где прозвучат песни народов России. А ЦДГБ имени А. П. Гайдара покажет в 11:00 постановку "Муха-цокотуха".

