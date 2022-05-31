Более 100 семейных фестивалей пройдут в трех округах Москвы летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 100 семейных фестивалей пройдут в рамках программы "Мой район" в Центральном, Юго-Восточном и Северо-Западном округах столицы этим летом, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
На площадках родители смогут поиграть с детьми, а любители активного отдыха – принять участие в соревнованиях. Помимо этого, запланированы зарядка со спортсменами, семейный забег и серия мастер-классов от участников конкурса "Лица района".
"Поучаствовать могут все желающие независимо от возраста и уровня подготовки", – говорится в сообщении.
Первый фестиваль состоится 1 июня, в День защиты детей, с 18:00 до 20:00 в сквере на Химкинском бульваре. Москвичей ждут семейный забег, мастер-классы и игровые зоны.
Следующий фестиваль состоится 4 июня с 11:00 до 13:00 на трех площадках:
Ранее сообщалось, что в столице с 1 по 4 июня пройдут более 140 культурных мероприятий ко Дню защиты детей. Так, парк "Усадьба Кленово" 1 июня в 11:00 организует соревнования по велосипедному вождению. Дом культуры "Стимул" представит в 12:00 концерт, где прозвучат песни народов России. А ЦДГБ имени А. П. Гайдара покажет в 11:00 постановку "Муха-цокотуха".
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