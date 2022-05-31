Свыше 140 культурных мероприятий пройдут в Москве ко Дню защиты детей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Более 140 культурных мероприятий пройдут в столице с 1 по 4 июня ко Дню защиты детей, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"Ее (программу. – Прим. ред.) подготовили парки, музеи, библиотеки, культурные центры и кинотеатры сети "Москино". Приглашаем детей и их родителей на экскурсии, спектакли, творческие и спортивные занятия", – отметила Сергунина.
По словам заммэра, большинство мероприятий будут организовываться бесплатно, на некоторые из них необходима предварительная регистрация. Узнать расписание можно на официальных сайтах учреждений культуры и в разделе "Афиша" на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В рамках праздничной программы парк "Усадьба Кленово" 1 июня в 11:00 организует соревнования по велосипедному вождению. Дом культуры "Стимул" представит в 12:00 концерт, где прозвучат песни народов России. Для гостей также выступят солисты фольклорного ансамбля "Ладанка".
ЦДГБ имени А. П. Гайдара приглашает 1 июня в 11:00 на постановку "Муха-цокотуха". После спектакля запланирован также мастер-класс художника-иллюстратора Тани Карчун. В 14:00 в библиотеке состоится встреча с детской писательницей Ксенией Беленковой. В 16:00 гости смогут посетить шоу мыльных пузырей. Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону +7 (499) 242-57-23.
Посетители библиотеки № 262 в 14:30 смогут принять участие в безопасных научных опытах. Ребятам расскажут о химических реакциях, которые можно наблюдать в обычной жизни.
Праздничную программу подготовила также и сеть кинотеатров "Москино". Для детей покажут картины отечественного режиссера, сценариста и актера Ролана Быкова. 1 июня в 10:30 в кинотеатре "Березка" состоится показ фильма "Пропало лето". Кинотеатр "Искра" 1 июня в 11:00 покажет сказку "Айболит-66", снятую по мотивам произведений Корнея Чуковского. Также гости смогут посмотреть комедию "Внимание, черепаха!", показ которой пройдет 3 июня в 12:00 в кинотеатре "Космос". Прийти на все мероприятия "Москино" в рамках праздничной программы можно будет бесплатно, однако необходима предварительная регистрация.
Сиреневый сад в Северном Измайлове 1 июня в 10:00 приглашает гостей на высадку декоративных растений. В этот же день музей-заповедник "Царицыно" в 13:00 проведет экскурсию "Диковины старого парка", в рамках которой запланирована прогулка по живописным аллеям и рассказ об особенностях садово-паркового искусства. Для участия в мероприятии необходимо купить билет. Группа будет собираться около монумента архитекторам Баженову и Казакову.
В Саду "Эрмитаж" на летней эстраде 3 июня пройдет концерт учеников одной из московских творческих студий. Участники исполнят фрагменты известных балетов "Лебединое озеро", "Щелкунчик" и "Дон Кихот". Начало концерта запланировано на 12:00.
Мастер-класс по брейк-дансу пройдет 4 июня в парке "Дубки". С 11:00 до 14:00 на центральной площади парка также состоятся занятия по развитию логики, которые проведет столичная школа скорочтения. Для самых маленьких гостей организуют шоу мыльных пузырей.
Также 4 июня в летнем кинотеатре парка "Фили" с 12:00 до 15:00 состоятся концерт с песнями из советских мультфильмов, конкурсы и дискотека. На главной сцене с 12:00 до 17:00 организуют детский благотворительный фестиваль "PROдобро". В рамках мероприятия запланировано выступление детских музыкальных и танцевальных коллективов.
Ранее программу ко Дню защиты детей подготовил Московский зоопарк. У вольера больших панд Жуи и Диндин в 12:00 посетителям предложат ответить на вопросы викторины "Путешествие в Китай вместе с большой пандой". В 13:00 для детей старше четырех лет пройдет лекция о жизни больших панд. Вместе с тем на территории детского зоопарка пройдет концерт детских творческих коллективов с 13:00 до 14:00.
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