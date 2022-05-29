В Московском зоопарке подготовили специальную программу ко Дню защиты детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Московский зоопарк подготовил специальную программу ко Дню защиты детей. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

У вольера больших панд Жуи и Диндин в 12:00 посетителям предложат ответить на вопросы викторины "Путешествие в Китай вместе с большой пандой". Участники смогут проверить свои знания китайской истории и культуры. Дети также получат возможность поучаствовать в лотерее, опустив свои ответы на вопросы в специальный барабан.

В 13:00 для детей старше четырех лет пройдет лекция о жизни больших панд. Ребята узнают, где обитают животные и чем они питаются. Детям также расскажут, как разнообразить досуг их домашних питомцев. В конце состоится творческое занятие по изготовлению специальных игрушек для больших панд. Подарки оформят гофрированной бумагой и отдадут животным.

В 14:00 посетителям покажут, как кормят Жуи и Диндин. Кроме того, возле их вольера будут проходить подвижные игры с 12:00 до 16:00.

Вместе с тем на территории детского зоопарка пройдет концерт детских творческих коллективов с 13:00 до 14:00.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк выпустил на волю 12 летучих мышей, прошедших лечение в Центре реабилитации рукокрылых. Центр оказывает помощь рукокрылым, которые получили травмы или не смогли найти удачное место для зимовки. С 1 сентября 2021 года специалисты столичного зоопарка приютили 265 летучих мышей, из которых 95% относятся к виду двухцветных кожанов.

