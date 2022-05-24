В Москве спасли двух редких птиц, ставших жертвами незаконных фотоуслуг

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве спасли степного орла и сову-сипуху, ставших жертвами незаконных фотоуслуг. Специалисты-экологи изъяли птиц и передали их в Центр реабилитации диких животных.

Степной орел занесен в Красную книгу и является одним из самых крупных хищников России. Длина его крыльев достигает трех метров. Сова-сипуха охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

"Использование диких зверей и птиц для фотосъемки подвергает их сильнейшему стрессу и может привести к заболеваниям и гибели", – сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Сообщить о фактах жестокого обращения с животными можно по телефону +7 (495) 777-77-77.

Ранее посетителей Московского зоопарка попросили не кормить старейшего жирафа Самсона, который стал выходить в уличный вольер. У животного возрастные проблемы с зубами и желудочно-кишечным трактом. В связи с этим его посадили на строгую лечебную диету.

