Специалисты рассказали, что делать с залетевшей в квартиру летучей мышью

Фото: depositphotos/KirsanovVal

Москвичей предупредили о возможном попадании в квартиру или на балкон летучих мышей в осенний период. Об этом сообщает РИА Новости.

На территории столицы обитают шесть видов рукокрылых из Красной книги Москвы – рыжая вечерница, бурый ушан, лесной нетопырь, водяная ночница, ночница Брандта, двухцветный кожан, которые проживают на природных территориях города.

"В Москве встретить рукокрылых можно еще и в старых или заброшенных зданиях, парках, скверах, во дворах и даже в подъездах, квартирах, на балконах. В дома летучие мыши залетают чаще всего осенью. В гости наведывается молодняк, ищущий место для зимовки", – рассказали специалисты.

При встрече с летучей мышью нельзя паниковать и пугать животное. Ее также не нужно брать на руки и кормить.

Животное необходимо изолировать в отдельном помещении, а затем пересадить его в коробку (предварительно надев перчатки). Если летучая мышь выглядит здоровой, ее можно вынести на улицу. В противном случае следует отвезти в Центр реабилитации рукокрылых.

Специалисты напомнили, что летучие мыши могут быть переносчиками заболеваний. Поэтому следует защитить открытые участки тела, а в случае укуса обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.

Вирусолог Александр Лукашев ранее оценил версию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о пути коронавируса от летучих мышей к людям. По мнению эксперта, прямая передача вируса невозможна.