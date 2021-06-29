Названы вероятные пути распространения вируса Nipah в РФ

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В России никогда не находили опасный вирус Nipah. Однако полностью исключить его завоз в РФ в будущем нельзя, сообщает газета "Известия".

Как заявил изданию директор лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, завезти инфекцию в Россию вероятнее всего через путешествие зараженного человека.

"Человек – самый эффективный распространитель. Чтобы вирус попал в другие страны, нужно, чтобы изначально он начал распространяться среди людей в Индии и они передавали друг другу эту вирусную инфекцию", – пояснил Волчков.

В то же время он заметил, что сейчас нет оснований опасаться эпидемии болезни, поскольку пока нет эффективной передачи этого патогена от человека к человеку. Заразиться можно через фрукты, на которые попал биологический материал летучих мышей и крыланов.

В свою очередь, директор владивостокского НИИ микробиологии и эпидемиологии имени Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов напомнил, что на территории России вирус Nipah никогда не обнаруживали, потому что в стране нет соответствующих видов рукокрылых.

"И летучие мыши, и крыланы совершают сезонные миграции, но не на столь значительные расстояния, как перелетные птицы, поэтому ожидать заноса этого вируса с рукокрылыми не стоит", – сказал он.

Ученые из Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Nipah у летучих мышей в штате Махараштра. ВОЗ называет вирус, который обычно обнаруживается у летучих лисиц и мышей, одним из самых опасных в мире.

Он передается людям, съевшим фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Ни лекарств, ни вакцины от такого вируса не существует. Уровень летальности от него достигает от 40 до 75%.

В Индии было уже четыре вспышки этого заболевания – в 2001, 2007, 2018 и 2019 годах. По словам ученых, с марта 2020 года исследованы образцы 80 мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, живущих в пещере Махабалешвара. У них обнаружили РНК и антитела к вирусу Nipah.