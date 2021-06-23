В Индии предупредили о молниеносной заразности новейшего штамма коронавируса

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Специфика нового варианта коронавируса "Дельта плюс" заключается в том, что он обладает чрезвычайно высокой заразностью, рассказал директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия. Об этом сообщает портал India Today.

По его словам, чтобы заразиться новым штаммом, достаточно просто пройти мимо инфицированного человека без маски. Кроме того, новая разновидность обладает устойчивостью к моноклональным антителам и способностью "обходить" иммунитет.

"Специалисты Индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 изучают его (штамм "Дельта плюс". – Прим. ред.), и мы узнаем, насколько эффективны вакцины против него", – добавил Гулерия.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "индийский" штамм коронавируса и его мутации опасны, так как этот вариант вируса при проникновении в клетки становится очень устойчивым к антителам.

По словам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, "индийский" штамм коронавируса быстрее поражает легкие человека, поэтому у врачей остается меньше времени на спасение.