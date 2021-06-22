Ракова оценила число москвичей с иммунитетом к "индийскому" штамму коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала число горожан с иммунитетом к "индийскому" штамму COVID-19.
По словам специалиста, ученые доказали, что для достаточной антивирусной защиты требуются как сами антитела иммуноглобулина G, так и значительный их объем.
"...Пересчитав на высокий уровень антител, мы видим, что на сегодняшний день чуть больше 25% москвичей имеют необходимый иммунитет для защиты от этого штамма. Конечно, эти цифры не могут прервать развитие эпидемии", – заявила Ракова.
Также заммэра привела данные по "уханьскому" штамму коронавируса. Было установлено, что 47% москвичей имели антитела. Также 10% горожан прошли вакцинацию.
Ракова ранее уточнила, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве объясняется приходом нового штамма COVID-19. Представитель мэрии указала и на недостаточное соблюдение санитарных норм по коронавирусу.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург также обращал внимание на то, что "индийский" штамм не разрушает клетки организма, а переходит из одной в другую, тем самым образуя многоядерные клетки. Он также может становится устойчивым к антителам.
Песков заявил о неминуемой дискриминации непривившихся
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: