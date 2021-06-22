Ракова оценила число москвичей с иммунитетом к "индийскому" штамму коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала число горожан с иммунитетом к "индийскому" штамму COVID-19.

По словам специалиста, ученые доказали, что для достаточной антивирусной защиты требуются как сами антитела иммуноглобулина G, так и значительный их объем.

"...Пересчитав на высокий уровень антител, мы видим, что на сегодняшний день чуть больше 25% москвичей имеют необходимый иммунитет для защиты от этого штамма. Конечно, эти цифры не могут прервать развитие эпидемии", – заявила Ракова.

Также заммэра привела данные по "уханьскому" штамму коронавируса. Было установлено, что 47% москвичей имели антитела. Также 10% горожан прошли вакцинацию.

Ракова ранее уточнила, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве объясняется приходом нового штамма COVID-19. Представитель мэрии указала и на недостаточное соблюдение санитарных норм по коронавирусу.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург также обращал внимание на то, что "индийский" штамм не разрушает клетки организма, а переходит из одной в другую, тем самым образуя многоядерные клетки. Он также может становится устойчивым к антителам.