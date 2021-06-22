Столичный Депздрав призвал переболевших COVID-19 вакцинироваться спустя полгода

15:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил, что человеку, который перенес коронавирус, нужно вакцинироваться спустя шесть месяцев после болезни вне зависимости от уровня антител.
"Если человек переболел коронавирусом, через шесть месяцев ему необходимо вакцинироваться вне зависимости от того, какой уровень антител есть у него. Совершенно неважно по той простой причине, что актуальный штамм коронавируса требует высоких титров, а они возможны только при вакцинации", – отметил он.
Хрипун добавил, что в отношении вакцинированных должны действовать аналогичные правила.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российский препарат от коронавируса "Спутник V" подходит для ревакцинации тех, кто привился "ЭпиВакКороной" или "КовиВаком". Он добавил, что в целом для ревакцинации достаточно "Спутника Лайт".
В Москве растут темпы вакцинации от коронавируса
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